Организаторы второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Бахрейна больше не продают билеты на автодром Сахир. В руководстве этапа опасаются распространения коронавируса.

Организаторы второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Бахрейна больше не продают билеты на автодром "Сахир". В руководстве этапа опасаются распространения коронавируса.География инфекции расширяется и в опубликованном заявлении организации дали понять, что будут ориентироваться на рекомендации Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, сообщает Чемпионат.Com. В Бахрейне предпринимают все меры профилактики болезни.В связи с распространением коронавируса организаторами Гран-при было решили приостановить продажу билетов на этап. Это мера сделана для того, чтобы перейти к поэтапной реализации билетов. По задумке руководства это поможет дистанцировать людей. Однако на данный момент продажи второго этапа не запущены.Напомним, что этап в Бахрейне запланирован на 22 марта. Первый этап пройдет 15 марта в Австралии, третий – во Вьетнаме пятого апреля. Ранее стало известно, что стартовые этапы не будут отменены. Исключение – Гран—при Китая, которое перенесено на неопределенный срок.