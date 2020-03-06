В белорусских Раубичах прошла очередная гонка 8-го этапа биатлонного Кубка IBU. Мужчины состязались с принте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу праздновал норвежец Сиверт-Гутторм Баккен, лучший из россиян Кирилл Стрельцов занял 8-е место.

В белорусских Раубичах прошла очередная гонка 8-го этапа биатлонного Кубка IBU. Мужчины состязались с принте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу праздновал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, лучший из россиян Кирилл Стрельцов занял 9-е место.Как всегда в самой "скорострельной" дисциплине самым главным стала точная стрельба. Впрочем, чемпион из Норвегии допустил таки один промах, но ногами был быстрее всех – 25 мин. 49,2 сек. Призерами стали Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) и Эмильен Клод (Франция).Три из четырех российских биатлониста так же, как и Баккен, промахнулись по разу, но бежали медленнее фаворитов. Стретьцов отстал на 45,4 сек., Василий Томшин – на 49,0 сек. (10-е место), Антон Бабиков – на 1 мин. 33,4 сек. (19-е). Пожалуй, лучше всех в беге на лыжах среди наших был Дмитрий Иванов, но четыре промаха дали ему в итоге только 27-ю позицию на финише.