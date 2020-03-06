Российский биатлонист Александр Логинов может не принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Причиной является поведение норвежских болельщиков, устроивших спортсмену обструкции в Антерсельве.

Российский биатлонист Александр Логинов может не принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Причиной является поведение норвежских болельщиков, устроивших спортсмену обструкции в Антерсельве.О возможном пропуске Логиновым этапа в Норвегии сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Наставник также отметил, что освистывали россиянина не только норвежские поклонники биатлона – постарались также и немцы."По Логинову сложно говорить, но, возможно, он пропустит этап в Холменколлене. Дело в психологии. Норвежская трибуна некорректно себя вела, освистала его в Антерсельве, — приводит слова Хованцева Спортбокс.Ru. – Да и немцы в этом тоже поучаствовали"."По большому счету позиции Логинова в общепм зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Во всяком случае, я пойму, если он откажется"."Выйти всем назло, чтобы доказать? И этот вариант имеет право на существование. Однако была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в знак солидарности с Сашей. Но он сам попросил этого не делать. Решать ему. Он имеет право на свою позицию".