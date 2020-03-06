Пока сотрудники миссии Curiosity наслаждались выходными в честь Дня благодарения, ровер снимал ландшафт Красной планеты. Из этих фотографий учёным удалось собрать самую детальную на сегодняшний день панораму Марса.

Уже семь лет камеры марсохода Curiosity помогают НАСА получать столь ценные для науки изображения Красной планеты. Но ни один не был столь детальным, как новый шедевр.Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.Новая панорама Красной планеты была собрана из более чем 1000 снимков, сделанных в 2019 году во время выходных в честь Дня благодарения (28 ноября).Панорама показывает область под названием Glen Torridon, расположенную на склоне горы Эолида. Она находится в центральной части кратера Гейл, куда Curiosity добрался в августе 2012 года.Марсоход использовал свои бортовые камеры, чтобы сделать множество снимков окружающей местности, включая изображения холмов Мюррея (Murray Buttes), 360-градусные панорамы и несколько селфи.Иллюстрация NASA/JPL-Caltech/MSSS.К слову, ровер сделал и вторую панораму, на которой можно разглядеть роботизированную руку аппарата. Вторая панорама включает 650 миллионов пикселей."В то время как многие члены нашей команды находились дома и наслаждались индейкой (традиционное блюдо Дня благодарения — прим. ред.), Curiosity устроил праздник для глаз", — добавил научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Эшвин Васавада (Ashwin Vasavada).К слову, ранее марсоход Curiosity обнаружил метеорит, похожий на земной, и провёл экскурсию по Красной планете.Кроме того, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что марсианский кратер Гейла когда-то был большим озером, и об обнаружении следов солёной воды на экваторе Марса.