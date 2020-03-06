В интернет утекла база данных с информацией о 266 тыс. пользователей международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund. Среди них около 10 тыс. записей клиентов из России

В интернет утекла база данных с информацией о 266 тыс. пользователей международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund. Среди них около 10 тыс. записей клиентов из России, сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна. По его словам, это крупнейшая утечка данных о криптовкладчиках из РФ.На сайте фонда Trident Crypto Fund была обнаружена уязвимость, которой и воспользовались хакеры. В результате в сеть утекла база, хранящая имена и фамилии пользователей, мобильные телефоны, страны проживания и IP-адреса, имэйлы и пароли, используя которые, мошенники могут зайти в личный кабинет и вывести средства на свои электронные кошельки.Базу разместили в интернете в 20-х числах февраля 2020 года, а спустя несколько дней появилась расшифровка половины содержащихся в базе паролей.В Роскомнадзоре намерены подать иск в отношении владельца сайта по факту распространения персональных данных.Trident Crypto Fund позиционируется как индексный криптовалютный фонд, инвестирующий в 10 основных криптоактивов с самой высокой капитализацией. На сайте отмечается, что в 2017 году индекс Trident принес 1400% прибыли.Как сообщил "Известиям" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, фонд, из которого произошла утечка, не входит в топ-20. Эксперт добавил, что на сегодняшний день существует порядка 900 криптофондов, но их защита менее надежна, чем у банков и других традиционных финансовых организаций.