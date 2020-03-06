В Нижегородской области водитель грузовика, перевозящего экскаватор, не рассчитал высоту и разрушил эстакаду, повредив при этом паро и газопровод.

В Нижегородской области водитель грузовика, перевозящего экскаватор, не рассчитал высоту и разрушил эстакаду, повредив при этом паро и газопровод.Инцидент произошел в среду, 4 марта, на Речном шоссе. Утечки газа при столкновении не произошло. Администрация Дзержинска сообщила, что авария не повлияла на "технологический процесс Дзержинской ТЭЦ.Дорога на время устранения последствий ДТП была перекрыта.