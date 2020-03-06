Аномально теплое начало марта в европейской части России и столичном регионе побуждает многих автовладельцев подумать о сезонной смене резины. Но метеорологи от таких поспешных решений предостерегают — и вот почему.

Аномально теплое начало марта в европейской части России и столичном регионе побуждает многих автовладельцев подумать о сезонной смене резины. Но метеорологи от таких поспешных решений предостерегают - и вот почему.С 1 марта в России перестал действовать запрет на использование летних покрышек. Однако, менять зимнюю резину на летнюю автомобилистам следует не раньше того момента, когда среднесуточная температура воздуха поднимется выше 7 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. До тех пор производить сезонную "переобувку" не рекомендуется."Пока что рано. Резина должна обладать определенной эластичностью, так вот летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5, а лучше 7 градусов", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Отметим, что март традиционно относится к зимней климатической фазе, поэтому, несмотря на теплую погоду, все еще существует вероятность выпадения осадков и похолодания. Обладателям шипованных зимних шин АвтоВести рекомендуют скорректировать стиль вождения в сторону размеренной езды в "плюсовую" погоду, без резких разгонов и торможений. Это позволит избежать перегрева резины и сохранить ошиповку.На ближайшие же дни Гидрометцентр обещает нам хорошую погоду - в пятницу, субботу и воскресенье в Москве ожидается 8-10 градусов со знаком "плюс", а к середине следующей недели температура может вырасти до 14 градусов тепла.