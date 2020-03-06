Совместные учения вооруженных сил Израиля и Европейского командования США Juniper Cobra, или Можжевеловая кобра, остановлены из-за коронавируса COVID-19.

Совместные учения вооруженных сил Израиля и Европейского командования США Juniper Cobra, или "Можжевеловая кобра", остановлены из-за коронавируса COVID-19.Маневры стартовали 3 марта и должны были завершиться 13 марта, однако после рекомендаций министерства здравоохранения Израиля, а также переговоров генштаба еврейского государства с европейским командованием армии США, было принято решение прекратить учения, пишет агентство ТАСС.По данным журналистов, другие американо-израильские маневры Eagle Genesis вообще отменили, так как в них должна была участвовать воздушно-десантная бригада США, базирующаяся в Италии.Кроме того, 2 марта у девушки-военнослужащей армии обороны Израиля был выявлен коронавирус. Сообщается, что она служила в городе Ор-Иегуде, что рядом с Тель-Авивом. Таким образом она стала уже 10 зараженным в стране.На данный момент число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 93 тысячи человек. Самая сложная ситуация в Италии, где зарегистрированы 2 тысячи заболевших.