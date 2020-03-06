06.03.2020

2020-03-06 15:15:03

Мультфильм о войне представят юные аниматоры на суздальском Анимафесте

Навстречу юбилейному - 25-ому Открытому российскому фестивалю анимационного кино в Суздале. К нему готовятся и юные владимирские мультипликаторы - воспитанники киностудии «Начало» при областном Киноцентре. На анимафесте ребята представят свою новую работу. Какую, расскажет Мария Платанюк.

Айтишники с пелёнок. «Починить нельзя выбросить»- мультистория о том, как старый компьютер «оживил» совсем юный пользователь. Тот, что ещё играет в песочнице. До малыша с поломкой техники не могла справиться целая мастерская. Автор идеи - юный аниматор Алексей Яшин (ему всего 9) показывает главных героев. Как и большинство работ владимирской киностудии «Начало» фильм снят в технике перекладки.

Алексей Яшин, юный аниматор: «Главная мысль мульфильма в том, что сейчас современные дети понимают в компьютерах больше, чем взрослые».

Помогали Алексею Кирилл Ткаченко и Фёдор Китухин. Кстати, над мультиком Лёша увлечённо работал все летние каникулы. Ребят можно поздравить с успехом. Картину «Починить нельзя выбросить» покажут на предстоящем Открытом Российском Фестивале Анимационного Кино. Он стартует уже 11 марта. Руководитель «Начала» Тамара Джулай рассказывает: «Починить нельзя выбросить» будет «заряжать» зрителей в рамках «Утренней зарядки». Программы фильмов детских анимационных студий.

Тамара Джулай, руководитель киностудии «Начало», заслуженный работник культуры РФ: «Наш фильм прошёл отбор, и он участник фестиваля суздальского. Все ребята с большим нетерпением ждали решения комиссии отборочной. Мы в конце прошлого года послали его. И вот, наконец, получили известие о том, что мы вставлены в программу этого фестиваля».

Мечта десятилетней Алисы Михеевой сбылась. Школьница впервые озвучивает сказку. «Волшебная палочка» - о принцессе-вредине, которая не любила учиться - в монтаже. Самой Алисе нравятся мультики советские. Уверена: они особенные. Мультфильмы нужны разные. Смешные и поучительные. Мультики - это целый мир.

Алиса Михеева, юный аниматор, студия «Начало»: «Не зря же их придумали. Они нужны, чтобы развиваться. Иногда взрослым тяжело что-то объяснить. А в мультике есть смысл - и легче».

Профессиональная озвучка отныне доступна благодаря современному оборудованию. «Начало» наращивает «технические силы». Сергей Мельников замечает: готовы научить всему. Съёмка, монтаж, сведение звука. Дети поэтапно понимают: «волшебство под названием мультфильм - даже самый короткий - результат многочасового – «ювелирного» труда».

Сергей Мельников, специалист по операторскому мастерству киностудии «Начало»: «Современный софт, современные программы позволяют творить чудеса. Надо только терпение и немного умения. Умение мы прививаем».

Для них - это тоже «Боевое задание». Так называется новый мультфильм, который ребята готовят к 75-ой годовщине Великой Победы. Картина по мотивам пьесы «Ястребок» - Ирины и Яна Златопольских.

Алиса Костина, юный аниматор, киностудия «Начало»: «Великая Отечественная война. Тут будет папа-лётчик и бумажный самолётик».

Патриотический мультфильм будет чёрно-белым. Эффект документалистики. А также олицетворение борьбы добра и зла. Фашисты - чёрные. Советские герои - светлые. Премьера - уже 23 апреля в Киноцентре. График свёрстан и на март. Месяц, когда Суздаль становится российской столицей мультфильмов.

Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Раскадровка, образы новых героев. Работа в киностудии «Начало» кипит. Традиционно, в дни суздальского Анимафеста ребята будут встречать почётных гостей. 12 марта здесь пройдёт мастер-класс знаменитого аниматора Аиды Зябликовой. С юными коллегами она поделится профессиональными секретами».

Мария Платанюк, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»