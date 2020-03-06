Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети ВКонтакте. Такое решение вынес второй западный окружной военный суд.

Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети "ВКонтакте". Такое решение вынес второй западный окружной военный суд.Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова рассказала, что комментарий Любшина оправдывал терроризм. Гособвинение запрашивало для жителя Калуги шесть лет и месяц колонии. Защита, в свою очередь, настаивала на оправдании.Комментарий Ивана Любшина был написан к новости о взрыве в приемной архангельского УФСБ. По словам Молокановой, приговор суда будет обжалован.Это уже не первая судимость жителя Калуги. В 2017 году его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды, а также реабилитацию нацизма.Взрыв в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Семнадцатилетний парень привел в действие самодельную бомбу. В результате несовершеннолетний погиб на месте. Трое сотрудников ФСБ получили ранения.