На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. Все они являются членами экипажа.

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. Все они являются членами экипажа. Об этом СМИ сообщили представители компании-оператора судна Princess Cruises.Дипломаты пресс-службы посольства России в США ожидают от американских властей подтверждения этой информации.Ранее в Калифорнии была зафиксирована первая смерть человека от коронавируса. По сведениям местных властей, погибший мог заразиться, находясь на борту Grand Princess в период с 11 по 21 февраля текущего года.Изначально круизный лайнер направлялся в город Энсенада в Мексике, но 4 марта компания решила развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы проверить пассажиров и членов экипажа на коронавирус.В конце декабря 2019 года в китайском Ухане объявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 97,3 тысячи человек, скончались 3348 человек.Для борьбы с проникновением коронавируса COVID-19 в Россию правительство ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эти страны, сообщает РИА Новости.