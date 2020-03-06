В Великом Устюге сегодня приступили к активному распилу. На реках Сухона и Северная Двина начались ледорезные работы, которые входят в комплект мер, направленных против паводка.

В Великом Устюге сегодня приступили к активному распилу. На реках Сухона и Северная Двина начались ледорезные работы, которые входят в комплект мер, направленных против паводка.Спасатели и городские спецслужбы направились в зоны возникновения потенциальных заторов. Ослабление и распиливание ледового покрова позволит максимально снизить риски их появления. В то же время на реках началось чернение льда, также позволяющее снизить вероятность образования торосовых пробок.Как передает ГТРК "Вологда", в этом году ледорезные работы начались значительно раньше. За сутки спасателям удалось пройти порядка двух километров ледорезного пути.Напомним, что согласно прогнозу синоптиков регион ждёт обильная оттепель. И Великий Устюг в числе районов, где весеннее солнце будет светить наиболее интенсивно. Уровень воды в местных реках будет подниматься в сутки на 5-20 сантиметров. Взрывные работы запланированы на конец марта.