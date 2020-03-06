Вместе с паспортами полицейские вручили школьницам цветы и поздравили их с весенним праздником, пожелав счастья, радости и позитивного настроения...

Накануне Международного женского дня в ОМВД России по районам Северное Измайлово, Ивановское и Сокольники состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.В мероприятиях приняли участие начальник ОВМ ОМВД России по району Северное Измайлово Петр Кравчук, заместитель начальника ОМВД России по району Ивановское майор полиции Светлана Рютова, заместитель начальника ОВМ ОМВД России по району Сокольники майор полиции Ольга Сидорова.Сотрудники полиции поздравили юных девушек со знаменательным событием и напомнили соблюдать законы, бережно относиться к своим документам и уважать историю своей Родины. Вместе с паспортами полицейские вручили школьницам цветы и поздравили их с весенним праздником, пожелав счастья, радости и позитивного настроения.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73