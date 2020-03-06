Тела парня и девушки найдены в квартире на западе Москвы. Погибшей девушкой оказалась профессиональная восемнадцатилетняя шахматистка Александра Вернигора, – цитирует источника . Рядом ..

Тела парня и девушки найдены в квартире на западе Москвы. "Погибшей девушкой оказалась профессиональная восемнадцатилетняя шахматистка Александра Вернигора", – цитирует источника .Рядом с россиянкой лежало тело 27-летнего Станислава Богдановича. В 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. По предварительной информации, причиной смерти девушки и ее приятеля стал веселящий газ. По факту случившегося следователи начали проверку.