Книга Исаака Ньютона, в которой впервые были сформулированы три знаменитых закона механики и закон всемирного тяготения, фактически дала начало современной физике, если не науке в целом. И вот недавно в библиотеке на острове Корсика был обнаружен один из первых экземпляров этого труда.

Недавно в библиотеке на острове Корсика был обнаружен один из первых экземпляров книги Ньютона, давшей начало современной физике.Речь идёт о трёхтомном труде "Математические начала натуральной философии" (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), в котором впервые были сформулированы три знаменитых закона механики, получивших имя гения, и закон всемирного тяготения.Поясним, что термином "натуральная философия" тогда обозначали зарождающиеся естественные науки."Я нашла Святой Грааль в главном зале, спрятанным на верхних полках", - говорит Ваннина Ширински-Шихматова (Vannina Schirinsky-Schikhmatoff), директор по сохранению фондов в Библиотеке общественного наследия Феша в городе Аяччо (Корсика) в материале агентства AFP.Обнаруженный экземпляр относится к первому тиражу книги, отпечатанному в 1687 году на латыни (международном научном языке того времени).Исследователь обнаружила упоминание раритета, изучая каталог, составленный основателем библиотеки Люсьеном Бонапартом, младшим братом знаменитого полководца. Это побудило её начать поиски книги, увенчавшиеся в итоге успехом."Обложка имеет небольшие повреждения, но внутри [книга] в отличном состоянии", - рассказывает Ширински-Шихматова.В исторических источниках нет упоминания об упавшем на голову великого физика яблоке. Почти наверняка эта история не более чем легенда.Иллюстрация Pixabay.Напомним, что в первом томе эпохального труда Ньютон формулирует три закона механики, теперь носящие его имя. Они и сегодня изучаются школьниками и студентами. И недаром. Эти простые законы управляют движением любых тел, от молекул до галактик, и являются незаменимой "палочкой-выручалочкой" для физика и инженера. К слову, из них можно вывести и три других основополагающих закона: сохранения энергии, сохранения импульса и сохранения момента импульса.В том же первом томе гений развивает свои идеи, заложившие основы понятия производной и дифференциального исчисления, ныне используемого буквально на каждом шагу почти в любой области, где вообще применяется математика."Это краеугольный камень современной математики", - справедливо отмечает Ширински-Шихматова.Второй том труда посвящён движению тел в жидкости, изучению звука и расчёту скорости волн океана.В третьем томе, посвящённом астрономии, Ньютон формулирует закон всемирного тяготения. Также он подтверждает ранее открытые (но не объяснённые) законы движения планет Кеплера. При этом великий физик ссылается на наблюдения планет, Луны, спутников Юпитера и Сатурна, а также кометы, которую сам Ньютон наблюдал в 1680 году.Как сегодня установлено историками науки, именно из законов Кеплера он и вывел свой знаменитый закон гравитации. Разумеется, чтобы понять, что движением планет и падающим камнем управляет одна и та же сила, и вывести её формулу, нужно было быть гением. Исаак Ньютон им и был.Вряд ли нужно отдельно пояснять, какую ценность имеет один из первых экземпляров подобной книги. Ширински-Шихматова напоминает, что несколько лет назад подобное издание было продано на аукционе Christie's за 3,7 миллиона долларов.Кстати, в библиотеке Феша не впервые обнаруживают раритеты. Так, в 2018 году там отыскался трактат Thesaurum Hyeroglyphicorum, написанный в 1610 году. Он посвящён попытке расшифровать египетские иероглифы, предпринятой за два столетия до того, как это удалось сделать.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как благодаря современным технологиям впервые за тысячу лет удалось прочитать утраченный текст Галена.