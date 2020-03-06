06.03.2020

2020-03-06 08:55:04

Нарушения в организации вывоза мусора выявлены в Коврове

Установлено, что контейнерные площадки, расположенные на придомовой территории многоквартирных домов, которые находятся в управлении ООО УК «Управдом» не имеют водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых вод, а также трехстороннего ограждения.

Кроме того, на них отсутствует график (дата и время) удаления ТКО, наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.

Аналогичные нарушения выявлены при организации контейнерных площадок в ООО «Комсервис+», ООО УК «Восточное», УК «Континент», ООО УК «Согласие», ООО УК «Ковровтеплострой», ООО УК «Веста», ООО «ЖЭЦ-Управление».

В отношении должностных лиц управляющих компаний возбуждено 8 дел об административном правонарушении, сообщает областная прокуратура