Весна только началась, но синоптики уже заглядывают дальше, пытаясь спрогнозировать, каким в России будет лето. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в комментарии Вестям.Ru охарактеризовал его как малиновое, и объяснил, почему ему пришла такая ассоциация.

Весна только началась, но синоптики уже заглядывают дальше, пытаясь спрогнозировать, каким в России будет лето. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец охарактеризовал его как "малиновое".По прогнозам синоптика, оно будет очень комфортным, с температурой на пару градусов выше обычного, без экстремальных погодных явлений типа сильных дождей или засухи.В комментарии Вестям.Ru Тишковец рассказал, что аналогия с малиной пришла к нему именно в связи с приятными, теплыми, сладкими ощущениями – такими же, как эта летняя ягода. Тем более и что "малиновый" цвет прогнозируемых на лето температур соответствует ей.Впрочем, можно ли верить столь долгосрочным прогнозам? Ведь бывали случаи, когда у синоптиков не сбывались и краткосрочные прогнозы.Евгений Тишковец говорит, что на самом деле точность "попадания" в краткосрочных прогнозах составляет 95 процентов.С долгосрочными же, по его словам, дело обстоит сложнее: примерно как в поговорке "Бабка надвое сказала". По словам Тишковца, точность этих прогнозов составляет около 60 процентов.На вопрос, каким секретом обладает синоптик, чтобы прогнозировать погоду на несколько месяцев вперед, Тишковец отвечает, что почти 20 лет служил в ВВС.Он рассказывает, что занимался прогнозами погоды для военных – в том числе и для мест, где проводились учения или военные операции. "Это совсем другая школа", — отмечает синоптик.Тишковец также признается, что разрабатывает свою авторскую методику долгосрочных прогнозов погоды. И сейчас, когда он "напророчил" нам "малиновое" лето, решил проверить ее."Я не дельфийский оракул, но учусь", — в шутку отмечает синоптик и напоминает, что в начале сентября уже "пророчил" теплую зиму. Как мы теперь видим, тот его прогноз действительно сбылся.Теперь, признается Тишковец, ему интересно проверить себя: сбудется ли "пророчество" на "малиновое" лето?