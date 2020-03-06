Певица Валерия вошла в состав жюри на новом шоу Маска на НТВ. Звезда поделилась видео, в котором предстала вместе с коллегой – Филиппом Киркоровым.

Певица Валерия вошла в состав жюри на новом шоу "Маска" на НТВ. Звезда поделилась видео, в котором предстала вместе с коллегой – Филиппом Киркоровым.В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия рассказала, что даже в 12 часов ночи они с артистом смотрятся "очень даже ничего". Звезда отметила, что у них – хороший визажист и правильно выставленный свет.Материал дополняется