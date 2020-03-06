Весенние выходные - прекрасная возможность насладиться фильмами и различными развлекательными программами. Телеканал Россия 1 подготовил для своих зрителей яркий коктейль из шоу и кинокартин на любой, даже самый взыскательный вкус.

Весенние выходные — прекрасная возможность насладиться фильмами и различными развлекательными программами. Телеканал "Россия 1" подготовил для своих зрителей яркий коктейль из шоу и кинокартин на любой, даже самый взыскательный вкус.7 мартаПрактически ни один праздник в нашей стране не обходится без легендарного "Служебного романа" Эльдара Рязанова. В 20:40 зрители смогут пересмотреть культовую киноленту с крылатыми фразами в исполнении Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова, Олега Басилашвили, Лии Ахеджаковой и Светланы Немоляевой.8 мартаВ Международный женский день на телеканале "Россия 1" покажут премьеру — большую концертную программу блистательной и непредсказуемой Елены Степаненко под названием "Ирония весны". Зрители познакомятся с новыми номерами, а также десятками неожиданных образов. Вместе со Степаненко поздравлять женщин с праздником будут Елена Воробей, Сосо Павлиашвили, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко и другие артисты. "Иронию весны" можно увидеть в 15:30.9 мартаВ этот день зрители могут познакомиться с фильмом Валерия Тодоровского "Большой", в которой главную роль играет Алиса Фрейндлих. Лента рассказывает о юной балерине, которая приехала покорять столицу и Большой театр. Современная Золушка столкнется с красотой, коварством, предательством — все это на пути к мечте.В картине также играют Александр Домогаров, Валентина Теличкина и Маргарита Симонова. "Большой" покажут в 13:20.В 17:40 зрителей ожидает очередной выпуск вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". На этот раз в качестве жюри и участников выступят дети. Юным вокалистам предстоит преодолеть свой страх, а их ровесникам по-взрослому оценить номера. Это будет, пожалуй, самый трогательный и эмоциональный выпуск за весь сезон.21:00 — время большой премьеры. Многосерийная комедийная мелодрама "Невеста комдива" с Максимом Авериным расскажет о том, как нелепая ошибка может круто изменить жизнь, запуская цепь комичных и романтических событий. В ролях Александра Никифорова, Анна Якунина, Яна Крайнова, Евгений Морозов, Михаил Богдасаров. Максим Аверин сыграет генерала, за которого в гарнизоне развяжется нешуточная борьба среди красавиц в форме.В завершении дня зрителей телеканала "Россия 1" ожидает показ моды российского кутюрье Валентина Юдашкина. Традиционно в нем примут участие звезды шоу-бизнеса, которые в рамках ежегодного праздничного шоу сами выйдут на подиум.