НОВАТЭК и японская Saibu Gas намерены в марте создать совместное предприятие (СП) для использования СПГ-терминала в городе Китакюсю (юго-запад Японии), сообщает газета Nikkei. Штаб-квартира СП расположится в Сингапуре.

"НОВАТЭК" и японская Saibu Gas намерены в марте создать совместное предприятие (СП) для использования СПГ-терминала в городе Китакюсю (юго-запад Японии), сообщает газета Nikkei. Штаб-квартира СП расположится в Сингапуре.Доля "НОВАТЭКа" в СП составит 49%, Saibu Gas — 51%. Компании разработают бизнес-план и подсчитают расходы на расширение СПГ-терминала "Хибики", отмечает ТАСС. Площадь терминала составляет 330 тыс. кв. м с возможностью строительства дополнительных мощностей и инфраструктуры."Хибики" построен в 2014 г., объем двух резервуаров составляет 360 тыс. тонн. Компании могут построить еще один резервуар и электростанцию на сжиженном газе.На "Хибики" займутся выгрузкой, перегрузкой на другие танкеры и хранением СПГ, который произведен в Арктике на заводах "НОВАТЭка". Терминал позволит не направлять потребителям танкеры-ледоколы, что обходится дорого, а использовать для доставки СПГ более экономичные суда. Наличие базы в Китакюсю обеспечит гибкую работу с покупателями СПГ.Экспорт СПГ из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличился в 2018 г. на 58,6% до 26 млрд кубометров. "НОВАТЭК" и Saibu Gas в декабре 2018 г. подписали меморандум об использовании терминала в Китакюсю.