Баварские дизайнеры упорствуют в своем намерении снабжать новинки BMW все более крупными радиаторными решетками. В случае с третьим семейством это началось с концепта купе 4-й серии, продолжилось прототипом электроседана i4, и, похоже, стилистов уже не остановить.

Баварские дизайнеры упорствуют в своем намерении снабжать новинки BMW все более крупными радиаторными решетками. В случае с "третьим" семейством это началось с концепта купе 4-й серии, продолжилось прототипом электроседана i4, и, похоже, стилистов уже не остановить.В глобальной Сети появилось изображение "лицевой" части серийного седана BMW M3 нового поколения. Подлинность снимка, выложенного на популярном портале Bimmer Post пока не подтверждена, но учитывая недавнюю презентацию "почти серийного" концепта BMW i4, имеется отнюдь не нулевая вероятность того, что "заряженная" четырехдверка получит именно такие "ноздри".Фото: bimmerpost.comВ социальных сетях уже публиковали фотографии некоей новинки BMW с похожей решеткой, но тогда предполагалось, что речь идет о серийном купе 4 серии. В случае же с "тройкой" планка, разделяющая половины решетки радиатора, станет, по всей видимости, не только дизайнерским, но и функциональным элементом: на фото хорошо различима имплантированная в нее камера. Правда, пока неясно, как дизайнеры BMW решат проблему размещения номерного знака.У автомобилей BMW появился новый логотип: он будет "прозрачным"Известно, что BMW M3 планируется снабдить рядной трехлитровой "шестеркой" с турбонаддувом, уже задействованной на кроссоверах BMW X3 M и X4 M. Развивать двигатель сможет до 510 л.с., но работать будет преимущественно в паре с автоматом. Механической же коробкой BMW планирует сопровождать единственную комплектацию, которая получит дефорсированный мотор и безальтернативный задний привод.Когда именно BMW планирует представить "заряженный" дуэт купе и седана из семейства третьей серии, до сих пор неизвестно.