Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, считает, что подача воды в Крым – вопрос гуманитарной ответственности. Он выступил за возобновление водоснабжения полуострова, напомнив, что в Крыму живут украинцы.

Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, считает, что подача воды в Крым – вопрос "гуманитарной ответственности". Он выступил за возобновление водоснабжения полуострова, напомнив, что в Крыму живут украинцы."Крым – это Украина, — приводит мнение политика РИА Новости. – А мы не собираемся не подавать воду на Украину".В начале февраля власти Крыма сообщили, что из-за отсутствия осадков в Симферополе через 90-100 дней могут возникнуть проблемы с питьевой водой. Однако премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк подчеркнул, что в переходе на подачу воды по графику необходимости нет. В настоящее время водохранилища Симферополя вновь наполнены водой: в этом городу помог шторм "Киара".До того, как Крым вошел в состав России, Украина обеспечивала до 85 процентов его потребности в пресной воде. Затем Киев прекратил водоснабжение полуострова. Проблема с водой была решена бурением новых скважин и переброской воды по каналу и реке Биюк-Карасу.