Нападающий Зенита Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за Сочи, рассказал об условии, при котором он сможет сыграть в чемпионате России против петербуржской команды.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", рассказал об условии, при котором он сможет сыграть в чемпионате России против петербуржской команды."Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить, – приводит слова Кокорина Sport24.ru. – А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой"."Сочи" на выезде сыграет с "Зенитом" 26 апреля в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.Ранее Кокорин заявил, что намерен вернуться к своему прежнему уровню, чтобы попасть в состав сборной России на Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Подопечным Станислава Черчесова будут противостоять Дания, Финляндия и Бельгия.Напомним, прошлой осенью Александр освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.