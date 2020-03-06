На торжественное мероприятие были приглашены сотрудницы столичной полиции, за достижение высоких результатов в служебной деятельности некоторые из них были отмечены ведомственными наградами...

На торжественное мероприятие были приглашены сотрудницы столичной полиции, за достижение высоких результатов в служебной деятельности некоторые из них были отмечены ведомственными наградами.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил сотрудниц столичной полиции с наступающим праздником. Он отметил, что сегодня более 19 тысяч женщин работают в московском гарнизоне, они есть практически во всех подразделениях полиции и достойно выполняют возложенные на них задачи.Также в преддверии праздничного дня для сотрудниц подготовили концертную программу. По сложившейся традиции праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню, открывали сотрудники подразделений гарнизона столичной полиции, тем самым передавая поздравления от многотысячного мужского коллектива – дорогим женщинам, своим коллегам. Также прозвучали песни в исполнении заслуженных артистов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве