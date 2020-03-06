В южноафриканском Кейптауне продолжаются гонки первого этапа нового сезона парусной 52 Super Series. Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Броненосец победила в одной из двух гонок. Благодаря такому россияне поднялись на четвертую строчку общего зачета.

В южноафриканском Кейптауне продолжаются гонки первого этапа нового сезона парусной 52 Super Series. Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" победила в одной из двух гонок. Благодаря такому россияне поднялись на четвертую строчку общего зачета.Второй день соревнований Odzala Discovery Camps 52 Super Series V&A Waterfront в ЮАР снова порадовал участвующие десять команд отличными парусными условиями. К старту первой гонки дня сила ветра едва достигала 10 узлов, но позже ветер изменил направление и усилился до 16 узлов.Учитывая сложности предыдущего дня, гоночная дистанция была перемещена в соседний с городом залив, где лодки получили больше пространства для тактической борьбы на двухмильной дистанции.Опять же, как и днем ранее, на новой дистанции в первой гонке лучше всех себя проявили хозяева регаты из Phoenix11. Для российского "Броненосца" этот старт оказался не самым удачным. На первый знак команда выходила шестой, а финишировала седьмой.Реабилитироваться питерцам удалось благодаря блестящему старту во второй гонке. Команда под российским флагом вышла победителем в борьбе за выгодную левую сторону дистанции и уже на первом знаке лидировала с внушительным отрывом.Благодаря такому результату "Броненосец" сменил пятую строчку в таблице на четвертую. Параллельно, сменился и общий лидер этапа. Победители сезона-2019 из итальянской Azzurra демонстрируют самые стабильные результаты во флоте, что позволило команде яхт-клуба Коста Смеральда возглавить зачет.