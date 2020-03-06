Число пострадавших в результате схода с рельсов скоростного поезда TGV во Франции достигло 20 человек, машинист находится в крайне тяжелом состоянии, в больницу его доставили на вертолете.

Число пострадавших в результате схода с рельсов скоростного поезда TGV во Франции достигло 20 человек, машинист находится в крайне тяжелом состоянии, в больницу его доставили на вертолете, сообщает BFMTV. Один из пассажиров снял инцидент на камеру.Ce que l'on sait du TGV qui a déraillé près de Strasbourg pic.twitter.com/wrjjPFlKY7— BFMTV (@BFMTV) March 5, 2020ЧП произошло в 07:45 утра по местному времени (09:45 по Москве) примерно в 30 километрах севернее Страсбурга, откуда поезд направлялся в Париж. Причиной аварии, по предварительным данным, стал вызванный дождями оползень, в результате которого под рельсами образовался провал. Машинист успел применить экстренное торможение, так что серьезных последствий удалось избежать, однако локомотив и три вагона сошли с рельсов.На кадрах видно, как состав кренится, а пассажиры хватаются за кресла в попытке удержать равновесие, после чего в вагонах гаснет свет.Сильнее других в аварии пострадал машинист поезда, разгоняющегося до 300 км/ч, — его эвакуировали на вертолете и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили травмы средней степени тяжести.В настоящее время посольство РФ во Франции устанавливает, были ли среди 348 пассажиров поезда россияне и не пострадали ли они.