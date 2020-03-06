В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Кремле договорились президенты России и Турции. Консультации длились более шести часов.

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Кремле договорились президенты России и Турции. Консультации длились более шести часов, напоминает телеканал "Россия 24".Лидеры вначале общались один на один, после — с участием делегаций. По итогам стороны сделали заявление. Согласно документу, с 15 марта в Сирии возобновят совместное патрулирование, а вдоль трассы М4 создадут коридор безопасности.Выступая с заявлением для прессы, Владимир Путин подчеркнул: несмотря на разногласия, Москва и Анкара смогли договориться по многим спорным вопросам. "Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", — отметил президент России."Сегодня ночью, начиная с 00:01, в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня, — сообщил президент Турции Эрдоган. — Для обеспечения устойчивого режима прекращения огня будут предприняты все необходимые шаги. Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые покинули свои территории в результате этих нападений".В ООН отреагировали на переговоры Путина и Эрдогана. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что российско-турецкий договоренности приведут к устойчивому прекращению огня.Итоги переговоров прокомментировали и в США. Американский Госдеп заявил, что приветствует достигнутые договоренности и надеется на скорейшую деэскалацию конфликта в Идлибе.