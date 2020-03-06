В 2020 году не состоится Петербургский международный экономический форум. Такое решение принял оргкомитет в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения придала коронавирусу международное значение. Кроме того, COVID-19 распространился в странах-участницах форума.

В 2020 году не состоится Петербургский международный экономический форум. Такое решение принял оргкомитет в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения придала коронавирусу международное значение. Кроме того, COVID-19 распространился в странах-участницах форума.Об этом рассказал председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов, сообщает "Интерфакс". Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.Петербургский международный экономический форум является крупнейшим мероприятием российской экономической повестки. К слову, ранее похожее мероприятие не отменили полностью, а перенесли в Сочи.Отмена Петербургского международного экономического форума — первое решение в России такого масштаба, связанное с распространением коронавируса COVID-19.