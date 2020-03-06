В Тюменской области сотрудники охраны горячего источника Советский распылили перцовый баллончик в лицо пожилому человеку. Мужчину отказывались пускать на базу отдыха из-за конфликта в ..

В Тюменской области сотрудники охраны горячего источника "Советский" распылили перцовый баллончик в лицо пожилому человеку. Мужчину отказывались пускать на базу отдыха из-за конфликта в очереди."Охранник без всяких причин и предупреждения резким движением руки применил перцовый газовый баллончик на расстоянии пяти сантиметров. После этого пенсионер упал на землю – глаза, шея и все лицо были обожжены", – цитирует очевидца . Пострадавшего госпитализировали, пишет .