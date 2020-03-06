Заявитель выронил барсетку у входа в торговый центр, а подозреваемый забрал находку себе...

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в краже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратился 71-летний житель столицы с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что в одном из торговых центров столицы, расположенном на Ярославском шоссе, обнаружил пропажу своей барсетки с денежными средствами и документами.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний житель столицы. Установлено, что заявитель выронил барсетку у входа в торговый центр, а подозреваемый забрал находку себе. Частью денежных средств, которые находились внутри барсетки, он распорядился по своему усмотрению. Часть похищенного изъята.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29