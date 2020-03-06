Представители Министерства внутренних дел России рассказали, что предпринять потерпевшим в случае кражи денежных средств их банковских счетов.

Представители Министерства внутренних дел России рассказали, что предпринять потерпевшим в случае кражи денежных средств их банковских счетов.Правоохранители уточнили, что существуют два основных вида хищений денег со счетов клиентов банков. Первый метод – социально инженерии (в процессе разговора с жертвой мошенники узнают смс-коды и получают доступ к сбережениям).Второй метод – заражение компьютера или смартфона жертвы вирусными программами для получения доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания. Как объяснили в полиции, вирус может содержаться в сообщениях от незнакомых адресантов.В случае, если деньги списались, для потерпевшего рекомендуется следующий алгоритм действий. Необходимо прекратить любые действия с мобильным телефоном, отключить его, извлечь SIM-карту и обеспечить сохранность телефона как возможного средства совершения преступления.Не следует предпринимать какие-либо действия самостоятельно или с привлечением IT-специалистов. Также не рекомендуется отдавать смартфон в сервисные службы.Потерпевшему надо позвонить в свой банк по горячей линии, заблокировать операции с расчетным счетом и отозвать незаконный перевод. Затем следует направить в банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате денежных средств и блокировании доступа к системе "Мобильный банк". Обращение составляется в двух экземплярах, его надо доставить в отделение банка в течение одного дня.После этого в банке необходимо получить детализацию с расчетного счета и обратиться в банк, который преступник использовал для перевода денежных средств. Там надо подать заявление о приостановке исполнения платежа и возврате денег.В течение одного дня также необходимо обратиться в органы внутренних дел с заявлением о факте хищения денежных средств. Для правоохранителей требуется документальное подтверждение хищения денег (выписка по банковскому счету, справка из банка, иные документы, которые подтверждают списание суммы ущерба, указанной в заявлении).