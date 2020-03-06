Вторым погибшим от удушья в квартире на западе Москвы оказался 26-летний одесский гроссмейстер и чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович.

Вторым погибшим от удушья в квартире на западе Москвы оказался 26-летний одесский гроссмейстер и чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович, сообщает Championat.com. Его тело с пакетом на голове обнаружили рядом с 18-летней украинской шахматисткой Александрой Вернигорой.Молодой человек и его девушка, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибли во время употребления веселящего газа в квартире на Кастанаевской улице. Их тела нашел отец Александры, признаков насильственной смерти, как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, обнаружено не было.Несколько дней назад Богданович впервые в своей практике сыграл за Россию в онлайн-матче против Украины, после чего подвергся нападкам со стороны украинских шахматистов. Свой поступок Станислав объяснил тем, что заработал на этой игре. Но не только."Я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения, — написал Богданович на своей странице в Facebook, особо подчеркнув, что таким образом он помогает наладить отношения между двумя странами. — Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".Позже Богданович - серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам - удалил свой пост без объяснения причин.На место обнаружения тел работают оперативники, проводится доследственная проверка.