Российская теннисистка Анастасия Потапова завоевала путевку в четвертьфинале турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом выше 250 тысяч долларов. Россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек.

Российская теннисистка Анастасия Потапова завоевала путевку в четвертьфинале турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом выше 250 тысяч долларов. Россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек.Потапова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации 89 строчку, одержала победу над соперницей по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу российской теннисистки. Матч продолжался два часа четыре минуты.Соперницей Потаповой по четвертьфиналу станет либо британка Йоханна Конта, либо немка Татьяна Мария.