Сокращение разрыва в зарплатах мужчин и женщин в странах ОЭСР может привести к росту ВВП на $2 триллиона, а увеличение занятости женщин до высокого уровня в Швеции увеличит ВВП сразу на $6 триллионов, сообщается в исследовании PwC гендерного неравенства в 33 странах ОЭСР.

Сокращение разрыва в зарплатах мужчин и женщин в странах ОЭСР может привести к росту ВВП на $2 триллиона, а увеличение занятости женщин до высокого уровня в Швеции увеличит ВВП сразу на $6 триллионов, сообщается в исследовании PwC гендерного неравенства в 33 странах ОЭСР.В тройку лидеров "Индекса возможностей и прав женщин 2020", рассчитанного PwC, вошли Исландия, Швеция и Словения.Исландия и Швеция сохраняют лидерство пятый год подряд. В рейтинге стран ОЭСР быстрее всех поднялась Чехия — с 23-го на 19-е место.В целом снижение гендерного неравенства в оплате труда увеличит доходы женщин в странах ОЭСР на $2 триллиона, или на 21%.В странах ОЭСР заметно снизилось гендерное неравенство, но "темпы улучшения по-прежнему невысокие, хотя повышение уровня занятости женщин сулит колоссальные экономические выгоды", заявил Цзин Тео, экономист PwC. По его словам, бизнес и государство вместе должны бороться с гендерным неравенством, обеспечить равный карьерный рост для женщин, справедливую и равную оплату труда. Женщины должны получать равные возможности для повышения квалификации в условиях нарастающего проникновения технологий во многих индустриях.Ранее стало известно, что новый глава кабинета министров России Михаил Мишустин поручил правительству РФ восстановить связи с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организация приостановила рассмотрение заявки России на вступление в свои ряды, после того как США и Евросоюз ввели санкции против России из-за включения в свой состав Крыма в 2014 году.