Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В соответствии с документом граждане, которые посещали территории, где зафиксированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. В соответствии с документом граждане, которые посещали территории, где зафиксированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.В указе говорится, что при появлении первых респираторных симптомов человек должен обязательно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.Граждане, которые прибывают из ряда стран, в числе которых Китай, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания и другие государства с неблагополучной ситуацией в связи с коронавирусом, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 дней. Человек не должен посещать работу, учебу и должен минимизировать посещение общественных мест.В указе также описаны требования к работодателям. Они обязаны обеспечить измерение температуры работникам, оказывать им содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. Более подробно ознакомиться с документом можно на сайте мэра Москвы.Сергей Собянин в своем обращении отметил, что в Москве ситуация с коронавирусом относительно спокойная. Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора, а также правительства Москвы удается избежать массового распространения COVID-19.Мэр подчеркнул, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в столицу прибывают тысячи людей, именно потому Москва вряд ли избежит новых случаев заболевания вирусом.