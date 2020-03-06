Больше 4 миллионов просмотров за 5 часов набрал в Инстаграме новый клип Кэти Перри Never Worn White. В нем 35-летняя певица предстает с округлившимся животиком и признается, что ждет ребенка от Орландо Блума. Вместе они уже около четырех лет. Пара обручена, но пока официально не расписана.

Больше 4 миллионов просмотров за 5 часов набрал в "Инстаграме" новый клип Кэти Перри "Never Worn White". В нем 35-летняя певица предстает с округлившимся животиком и признается, что ждет ребенка от Орландо Блума.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от KATY PERRY (@katyperry) 4 Мар 2020 в 9:02 PSTПоклонники оставляют под ним многочисленные поздравления и добрые пожелания певице, которая очень долго ждала первенца, тем более что жизнь ее безоблачной не назовешь.Кэти долго лечилась от депрессии, из которой ей помогли выбраться не только специалисты (причем, как традиционной, так и не традиционной медицины), но и отец будущего ребенка.С Блумом они вместе уже около четырех лет. Пара обручена, но пока официально не расписана, пишет StarHit.У Орландо Блума уже есть сын от брака с Мирандой Керр, которая была ангелом Victoria's Secret.