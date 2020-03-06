06.03.2020

2020-03-06 14:00:04

Работающие женщины чаще выходят замуж

К 8 марта статистики нарисовали условный портрет трудящейся россиянки.

Оказалось, что более 65% работающих женщин состоят в официальном или незарегистрированном браке.

Около 80% имеют детей в возрасте до 18 лет, в том числе дошкольного возраста — 66%. Но, даже имея ребенка в возрасте до 3 лет, половина россиянок продолжают работать.

В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Но у россиянки больше всего времени занимает уборка, стирка, глажка и приготовление пищи. Например, в выходные у женщин на стирку и глажку уходит в среднем полчаса, в то время как у мужчин — две минуты.

Женщины России активно организуют и свой отдых. Чуть более 42% из них предпочитают кафе и рестораны, 35,6% — походы в кино, 30,7% — духовное общение с людьми одной веры.

Не реже раза в год посещают концерты 30% российских женщин, театр — 22,5%, художественные выставки или музеи — 17%. Интересно, что среди мужчин не менее раза в год в театр приходит лишь 11,9%, что практически вдвое меньше, чем среди женщин.

Проще всего мужчинам и женщинам найти друг друга в кинотеатрах и кафе, куда они ходят с примерно равной интенсивностью, утверждает статистика.