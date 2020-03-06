Реклама надгробий с изображением Кеннеди и Монро заинтересовала пермское УФАС. Об этом сообщает ГТРК Пермь. Выяснилось, что в руки ведомства попали рекламные листовки надгробных памятников, на которых изображены лица людей, как две капли воды похожих на Джона Кеннеди и Мерилин Монро.

Реклама надгробий с изображением Кеннеди и Монро заинтересовала пермское УФАС. Об этом сообщает ГТРК "Пермь". Выяснилось, что в руки ведомства попали рекламные листовки надгробных памятников, на которых изображены лица людей, как две капли воды похожих на 35-го президента США Джона Кеннеди и актрису Мерилин Монро."Вести" выяснили, что листовки распространяет компания "Богданов камень". По словам директора фирмы Вадима Богданова, подобный выбор не имел под собой никакой коммерческой подоплеки. Дизайнер макета абсолютно случайно выбрал лица известных всему миру персон и использовал их в рекламе.Антимонопольщики придерживаются другого мнения. В ведомстве считают, что в данному случае может быть нарушено законодательство о запрете использования изображения умершего без согласования с его родственниками. Это часть статьи "Закона о рекламе", уточнил Александр Плаксин, глава Пермского УФАС России.Проверка в отношении фирмы по оказанию рекламных услуг уже началась. Устанавливается лицо, заинтересованное в распространении подобной информации. Если нарушения законодательства обнаружат, будет возбуждено уголовное дело.