В эстонском Таллине завершились соревнования спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Победу одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Серебряные и бронзовые медали также завоевали российские фигуристы.

В эстонском Таллине завершились соревнования спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Победу одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Серебряные и бронзовые медали также завоевали российские фигуристы.Панфилова и Рылов выиграли короткую программу, и оставили за собой победу и в произвольной: их суммарный результат составил 196,96 балла. Второе место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова (174,85), а замкнули пьедестал Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (171,18).Соревновательная часть чемпионата мира завершится в субботу, седьмого марта.