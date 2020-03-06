Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России помогут избавиться от части долгов. Речь идет о 750 миллиардов рублей: более половины этой суммы спишут, остальные деньги реструктурируют под 3% годовых на 15 лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России помогут избавиться от части долгов. Речь идет о 750 миллиардов рублей: более половины этой суммы спишут, остальные деньги реструктурируют под 3% годовых на 15 лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана, пишет агентство ТАСС.Данная мера позволит военным заводам освободиться от огромных выплат банкам и потратить деньги на собственное развитие, пояснил Борисов.Российские оборонные компании входят в число крупнейших. Так, в ТОП-100 Стокгольмского института исследования проблем мира концерн ПВО "Алмаз-Антей" занял 9 место. Компания поставила оружия на 9 миллиардов 640 миллионов долларов.Кроме "Алмаз-Антея", в сотню лучших попала "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Объединенная судостроительная корпорация". Они заняли 15 и 18 строчки соответственно.