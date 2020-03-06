Большинство россиян (69 процент) не готовы видеть женщину президентом, премьером страны или генеральным прокурором. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 83 процента участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора.

Большинство россиян не готовы видеть женщину президентом, премьером страны или генеральным прокурором. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.68 процентов граждан России считают, что женщина не может руководить государством. Обратного мнения придерживаются 21 процент респондентов. 56 процентов полагают, что должность премьер-министра не для женщины. 83 процента участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост министра обороны, министра внутренних дел или генерального прокурора.При этом 69 процентов опрошенных были бы рады видеть женщину главой Минздрава, Минобра или министром социального обеспечения, передает "Интерфакс".Причем чем старше человек, тем чаще он выступает против женщин на высоких должностях. Например, среди людей старше 60 лет 78 процентов были против женщины-президента, а 66 процентов – против женщины-премьера. При этом в возрастной категории 18-24 лет 43 процента участников были бы рады видеть женщину в качестве главы государства, а 50 процентов – на посту главы правительства.