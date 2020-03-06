В ходе нового исследования обнаружилось, кто именно из россиян больше всего интересуется научными достижениями и как проявляется этот интерес.

За прошедший год россияне в целом стали больше интересоваться наукой: если в 2018 году интерес к научной сфере отметили у себя 59% опрошенных, то к концу 2019 года таких стало уже 66%, сообщается в исследовании Института современных медиа (MOMRI) и телеканала "Наука".В исследовании приняло участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Неудивительно, что основным источником информации о науке для россиян является интернет. Самый популярный канал получения новостей — соцсети. Каждый пятый участник исследования подписан в соцсетях на группы и каналы, посвященные научной тематике.В совокупности 36% молодых людей в возрасте 18-24 лет из числа опрошенных и 28% респондентов 25-34 лет подписаны на тематические каналы и группы.В социальных сетях пользователи чаще всего подписываются на страницы и каналы, посвященные разным областям науки, но некоторые респонденты предпочитают общеобразовательные ресурсы по обширной научной тематике: Education, "Наука и образование", "Научные факты" и другие.Многие подписаны на страницы тематических журналов, интернет-изданий, телеканалов: "ПостНаука", "National Geographic".Наиболее популярной социальной сетью у любителей науки стала "ВКонтакте", где респонденты читают как публикации групп и сообществ ("Наука и жизнь", "Наука и техника", "Вокруг света", "Научные факты", "Популярная механика", "Мир вокруг нас"), так и посты со страниц людей, работающих в этой сфере.Некоторые участники опроса подписаны на тематические видеоблоги на YouTube: QWERTY, Wylsacom, AlexGyver, "Мир наизнанку", "Образовач", "Наука и техника", "Открытый университет".Далее в списке каналов распространения научной информации страницы в Instagram, посвященные медицине, психологии, технологиям и т. д. Опрошенные упоминали также социальные сети "Одноклассники" и Facebook и каналы в мессенджере Telegram, не указывая конкретных названий.Среди телевизионных источников научной информации можно выделить новости на федеральных каналах ("Первый", "Россия 1", "Культура", "Рен ТВ", "Россия 24"); познавательные телеканалы (Discovery, National Geographic, "Моя Планета", "Наука"); научно-популярные фильмы и сериалы.Печатная пресса малопопулярна, однако респонденты отметили новостные разделы в газетах ("Аргументы и факты", "Ведомости", "Аргументы недели", "Комсомольская правда"); тематические журналы ("Наука и техника", "Вокруг света", "Наука и жизнь"). Среди радионовостей некоторые участники назвали "Эхо Москвы", "Маяк", "Серебряный дождь", "Радио России".Помимо перечисленных выше источников информации также были отмечены мероприятия (выставки, лекции, конференции), научная литература, общение с родственниками, знакомыми.