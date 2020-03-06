Аэрофлот временно приостанавливает полеты из Москвы в китайский город Гонконг.

"Аэрофлот" временно приостанавливает полеты из Москвы в китайский город Гонконг.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе авиакомпании.Сообщается, что рейсы из российской столицы будут выполняться до 7 марта, а из Гонконга обратно — до 8 марта.Подчеркивается, что пассажирам, которые купили билеты до 5 марта на период от 8 до 31 марта 2020 года, будет разрешено без доплаты однократное изменение даты вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения. Также они могут сдать билеты по месту покупки или в контакт-центре.В конце января 2020 года в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из России в Китай, с 1 февраля в КНР из РФ из отечественных авиакомпаний летает только "Аэрофлот" (в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг).В конце декабря 2019 года коронавирус, которому впоследствии было присвоено название COVID-19, был впервые зарегистрирован в китайском городе Ухань. В данный момент число заболевших в мире превысило 93 тысячи человек.По мнению Международной ассоциации воздушного транспорта, пассажирские авиакомпании разных стран могут потерять в 2020 году до 113 миллиардов долларов прибыли из-за вспышки коронавируса.