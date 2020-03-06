06.03.2020

2020-03-06 14:20:03

Самую дорогую амбулаторию России построили во Владимирской области

Признаки картельного сговора. Деятельностью сразу двух департаментов администрации области: здравоохранения и имущественных и земельных отношений - заинтересовались федеральные антимонопольщики. Это итоги проверки ФАПов региона, которую провели эксперты Бюро расследований ОНФ.

Вот так через ручей, в резиновых сапогах, жительница деревни Лучинское Любовь Алексина пробирается к долгострою стоимостью 16 миллионов рублей. Срок выполнения работ по возведению этого фельдшерско-акушерского пункта закончился еще в декабре прошлого года, однако вялотекущая стройка продолжается и по сей день. А в это время около сотни местных жителей вынуждены лечиться в райцентре за 8 километров от дома. Любовь Михайловна не раз обращала внимание на просчёты подрядчика. По её словам, коммуникации проложены с явным нарушением всех норм, но тщетно.

Любовь Алексина, жительница д.Лучинское: «Они и не слушали, им первоначально говорили, потому что дорогу сразу стало подмывать, как только начал снег таять и сразу все попёрло на нашу улицу, но они рабочие, они даже и не слушали нас».

«Бюро расследований ОНФ» вместе с экспертами проверили ФАП и внутри. Люксоментр сразу показал новое нарушение - уровня естественного освещения в кабинета фельдшера явно недостаточно, то есть работать медперсоналу небезопасно. Активисты уверены, если провести другие экспертизы, то нарушений будет гораздо больше. Но главная претензия - важнейший социальный объект не был сдан в срок

Елена Межевикина, эксперт Бюро расследований ОНФ: «Основной системной ошибкой допущенной при строительстве этих двух ФАПов - это срыв сроков сдачи потому что страдает прежде всего население».

А эта амбулатория в деревне Кипрево Киржачского района обошлась государству вдвое дороже предыдущей (почти 30 миллионов рублей). И на сегодня является самой дорогой в России. Впрочем, по внешнему виду этого не скажешь. По данным руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева, представители Федеральной антимонопольной службы уже проводят всестороннюю проверку этого сооружения. По документам долгострой уже должен быть введен в эксплуатацию, хотя ни одной единицы медоборудования не закуплено, а территория не благоустроена. Что находится внутри, тоже непонятно, объект закрыт.

Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ: «Есть уже документы о вводе в эксплуатацию, сейчас проверяется на сколько все точно, но мы видим, что объект не работает, не смотря на то, что работы должны быть закончены еще в прошлом году».

Повод масштабной проверки ОНФ вместе с экспертами и правоохранительными органами - информация о признаках антиконкурентных соглашений, выявленных при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области.

Никита Загребельный, начальник отдела организации взаимодействия с правоохранительными органами Управления по борьбе с картелями: «В данном регионе выделяется порядка 10 процентов по нашим сведениям предварительным от всей суммы выделяемой на эту программу и по этому региону очень большой процент недостроя этих пунктов».

Павел Ремесюк, замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС России: «В ходе проведения проверок мы копировали документы, информацию с компьютеров, в том числе служебные переписки которые могут указывать на сговоры как между хозсубьектами при участии в торгах так и сговоры с органами власти».

Напомним, что в 2019 в малых населенных пунктах региона должно было появиться 21 медицинское учреждение (ФАПы и амбулатории). Половина из которых так и не были сданы. Согласно данным Общероссийского Народного фронта, общая стоимость заключенных контрактов на строительство обьектов составила около 250 миллионов рублей. Но вот результат вызывает вопросы.

Александр Сыпченко, Александр Голубев

«Вести-Владимир”

