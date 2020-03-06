Семь россиян, прибывших во Владивосток с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 города, куда они ранее были помещены на двухнедельный карантин.

Семь россиян, прибывших во Владивосток с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 города, куда они ранее были помещены на двухнедельный карантин. Коронавирус у них не выявлен. Об этом СМИ рассказал представитель Министерства здравоохранения региона.Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли во Владивосток из Японии 22 и 23 февраля, напоминает РИА Новости. Они были доставлены в инфекционную больницу. Там у них взяли анализы на коронавирус COVID-19, предварительные результаты были отрицательными. 29 февраля из Японии прилетели еще двое пассажиров круизного лайнера – семейная пара из Владивостока. Они также были помещены на карантин. 5 марта представители Министерства здравоохранения региона сообщили, что научно-исследовательский центр "Вектор" города Новосибирска, проверив анализы всех девятерых, установил отсутствие у них коронавируса.Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. По возвращении лайнер был помещен на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин КНР, который заболел, сойдя с корабля в Гонконге. На борту Diamond Princess находились 3711 человек, в том числе 2666 пассажиров и 1045 членов команды.31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. ВОЗ, признав вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дала заболеванию официальное название – коронавирус COVID-19.