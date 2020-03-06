Арнольд Шварценеггер обиделся на компанию Промобот из Перми. Дело дошло до судебного иска.

Арнольд Шварценеггер обиделся на компанию "Промобот" из Перми. Дело дошло до судебного иска.Робот, точь-в-точь похожий на Арнольда Шварценеггера, повторяющий крылатую фразу из второй части Терминатора, стал причиной международного скандала. Издание TMZ опубликовало новость о том, бывший губернатор Калифорнии подал в суд на создателей своего двойника — российскую компанию "Промобот" и потребовал компенсацию в 10 миллионов долларов.Дело в том, что Арнольд Шварценеггер не давал разрешения на использование своего лица при создании этого робота. Более того, голливудский актер очень критично относится к использованию своего образа в рекламе без предварительного согласования. Такие действия отражаются на его репутации мировой звезды, который он создавал долгие годы.Однако в опубликованной заметке нет ни одной фотографии иска. Да и саму информацию журналисты получили от некого источника, приближенного к Шварценеггеру. В самом "Промоботе" заверили, что ни о каком иске до звонков журналистов не слышали."Это фейковая новость о том, что якобы есть некий иск в адрес нашей компании, — уверяет Алексей Южаков, председатель совета директоров компании "Промобот". — Эта информация не является достоверной. И я не очень понимаю, почему происходит спекуляция на исках в наш адрес".Компания "Промобот" — это группа разработчиков из Перми. Фирма специализируется на производстве автономных сервисных роботов. Такие электронные помощники есть уже в Московском метро, Музее современной истории и некоторых банках. Компания создает роботов с любой внешностью по желанию клиента. Например, женщина из Индии заказала точную копию своего покойного мужа. Да и сам Шварценеггер – не первое медийное лицо, прототип которого воссоздали в электронном виде. Например, ранее фирмой был создан "Альберт Эйнштейн", умеющий говорить цитатами великого ученого.Пиар-специалисты считают: даже если компании все же придет уведомление об иске от Шварценеггера, от этого шага выиграют обе стороны."Есть очень большая вероятность, что вся эта история — просто взаимовыгодный пиар, который может сослужить хорошую службу и этой компании из Перми, и для самого Арнольда Шварценеггера, — считает пиарщик Кирилл Папирный. — Во время эпидемии коронавируса люди теряют миллионы долларов, потому что мероприятия отменяют, и в такое время пиар никому не помешает. Отличная ситуация win-win, когда в выигрыше оказываются все".В пока в российском стартапе решили пойти на радикальные меры. В "Промобот"е уже заявили, что на публике робот – "Шварценеггер" больше не появится. Да и вообще, его век оказался короток: двойника бывшего губернатора Калифорнии в ближайшее время утилизируют.