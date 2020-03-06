Синоптики предупредили россиян об угрозе преждевременного наступления наводнений и паводков. Многие реки выйдут из берегов раньше обычного из-за аномально теплой зимы, сообщает телеканал ..

Синоптики предупредили россиян об угрозе преждевременного наступления наводнений и паводков. Многие реки выйдут из берегов раньше обычного из-за аномально теплой зимы, сообщает телеканал "".В Федеральной службе по гидрометеорологии сообщили, что уже в конце марта растает лед на реках Нижняя Ока и Сура. Он также исчезнет в Саратовском, Волгоградском и Куйбышевском водохранилищах. В результате в ряде рек значительно повысится уровень воды. В некоторых районах это может привести к ранним паводкам и наводнениям.