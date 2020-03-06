В подмосковном Подольске состоялся третий матч Кубка Гагарина по хоккею между Витязем и СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева льда не смогли навязать борьбу клубу из Северной столицы и проиграли с разгромным счетом – 0:6.

В подмосковном Подольске состоялся третий матч Кубка Гагарина по хоккею между "Витязем" и СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева льда не смогли навязать борьбу клубу из Северной столицы и проиграли с разгромным счетом – 0:6.Питерские "армейцы" расставили все точки над i еще в первом периоде, когда голами отличились Данила Галенюк, Иван Морозов, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. В оставшиеся два игровых отрезка Кирилл Марченко и Александр Барабанов забили по голу, а СКА спокойной довел встречу до победы.Теперь СКА ведет в серии со счетом 3:0. Четвертая встреча между командами состоится седьмого марта все там же — в Подмосковье.