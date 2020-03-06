Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону россиянка Светлана Слепцова не согласилась с решением Международного союза биатлонистов о своей двухлетней дисквалификации и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону россиянка Светлана Слепцова не согласилась с решением Международного союза биатлонистов о своей двухлетней дисквалификации и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).О решении 33-летней спортсменки сообщил ее адвокат Андрей Панич: "Она подала апелляцию в CAS на решение IBU о ее дисквалификации. Мы рассчитываем, что через несколько месяцев будет рассмотрено и принято в пользу Светланы".Слепцова была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и получила дисквалификацию. Также на срок с 22 марта 2013 года и до окончания сезона 2013/14 были аннулированы ее результаты.