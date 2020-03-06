Китайская компания TCL раздала журналистам прототип, сочетающий в себе возможности сразу трех устройств

Китайская компания TCL раздала журналистам прототип, сочетающий в себе возможности сразу трех устройств. В полностью развернутом виде он представляет собой 10-дюймовый планшет. Если экран согнуть один раз, аппарат превратится в фаблет, если еще раз - в 6,65-дюймовый смартфон, хотя и очень толстый.В отличие от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, у концепта TCL два места сгиба. Складывающиеся пополам дисплеи и без того пока очень ненадежны, а два шарнира делают конструкцию еще более хрупкой. Более того, три аккумулятора делают устройство "невероятно тяжелым", пишет The Verge, а в полностью сложенном виде оно выглядит как три смартфона, уложенных в стопку.В то же время гаджет форм-фактора "три в одном" может быть невероятно функциональным. Например, пользователи могут начать смотреть видео в режиме смартфона, а потом развернуть его в планшет, приспособив третью экрана экрана под подставку. В режиме смартфона приложение календаря может показывать расписание на день, при переключении в планшетный режим - список задач на весь месяц.Также TCL показала ранний концепт слайдера с раздвижным дисплеем. Его - как обеденный стол - можно раздвинуть горизонтально, увеличив площадь панели почти вдвое. Правда, розданный журналистам образец не был рабочим, и сама идея пока очень далека от реальности.Намерена ли TCL выпускать смартфон-гармошку в продажу, в компании не сказали. С учетом, что складные модели уже пересекли отметку в $1500, стоило бы такое устройство очень дорого.